YouTube ще установи правила за генерираната от изкуствен интелект музика

YouTube си партнира със звукозаписни компании, за да установи правила за това как се третира генерираната от изкуствен интелект музика на неговата платформа, включително възможности за монетизиране както за компаниите, така и за създателите.

Платформата ще инвестира в изграждането на своята система за управление на права Content ID, ще актуализира своите политики за качване на манипулирано съдържание и ще внедри генеративни AI инструменти, за да помогне за откриването на видеоклипове, които нарушават нейните правила.

YouTube все още не е обявил никакви подробности за това какви ще бъдат тези нови инвестиции, освен обещанието за балансиране на защитата на правата с иновациите, водени от създателите, включително намирането на начини за монетизиране на генерирано от AI съдържание.

Част от плана на YouTube е партньорство с Universal Music Group (UMG) – един от най-големите звукозаписни компании в света – за създаване на AI музикален инкубатор, по същество група от музиканти, които ще „помогнат за събирането на прозрения за генеративни AI експерименти и изследвания“ на платформата.

Песен, генерирана от изкуствен интелект, „Heart On My Sleeve“, стана вирусна в Tiktok през април, включваща вокали, звучaщи като Drake и The Weeknd. Скоро тя си проправи път към стрийминг услуги, включително YouTube. UMG, музикалният лейбъл на Дрейк, излезе с категорично изявление, в което се казва, че песните, генерирани от AI, нарушават законите за авторското право. В крайна сметка песента беше свалена от YouTube.

Правата около съдържанието, генерирано от AI, остават неясни, след като съдия от окръжния съд на окръг Колумбия постанови, че изкуството, създадено от AI, не може да бъде защитено с авторски права.

Financial Times също съобщи, че UMG и Google, компанията-майка на YouTube, водят преговори за лицензиране на гласове и мелодии на изпълнители за обучение на AI модели.