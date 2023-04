Върховният съд на САЩ се противопоставя на патентите за изобретения, създадени от изкуствен интелект

Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата на учения Стивън Талер срещу отказа на Службата за патенти и търговски марки на САЩ да издаде патенти за изобретения, създадени от неговата система за изкуствен интелект DABUS. Съдиите отхвърлиха жалбата на Талер срещу решение на съд от по-долна инстанция, според което патенти могат да се издават само на човешки изобретатели и че неговата система не може да се счита за легитимен създател на двете изобретения, които той твърди, че е създала.

Талер е основал Imagination Engines, компания за невронни мрежови технологии със седалище в Сейнт Чарлз, Мисури. Според Талер създадената от него система DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) сама е създала уникални прототипи на подложка за чаша и аварийна светлинна сигнализация.

Американското ведомство за патенти и търговски марки и федерален съдия във Вирджиния отхвърлят заявките му за патент за изобретенията с мотива, че DABUS не е индивид. Миналата година Федералният апелативен съд на САЩ, който е специализиран в областта на патентите, потвърди тези решения и заяви, че патентното право на САЩ недвусмислено изисква изобретателите да са хора.

Талер заяви пред Върховния съд, че изкуственият интелект се използва за иновации в различни области - от медицината до енергетиката, и че отхвърлянето на патенти, създадени от изкуствен интелект, "ограничава способността на нашата патентна система и пречи на намерението на Конгреса оптимално да стимулира иновациите и технологичния прогрес".

Талер е подал заявки за патенти върху изобретения на DABUS в други държави, включително Обединеното кралство, Южна Африка, Австралия и Саудитска Арабия, но без особен успех. Талер също така оспорва решението на Службата за авторско право на САЩ да откаже защита на авторското право за произведения на изкуството, създадени от неговия изкуствен интелект. Поддръжниците на Талер, сред които има изтъкнати учени, заявиха, че решението на Апелативния съд "застрашава милиарди долари в настоящи и бъдещи инвестиции, застрашава конкурентоспособността на САЩ и води до несъгласие със Закона за патентите".