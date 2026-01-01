Трима младежи загинаха в BMW
23-годишен шофьор и двама тийнейджъри загинаха в жестока катастрофа в плевенското с. Лепица. Трагедията стана в полунощ на улица „Първа" в селото. В к...
Следете всички новини, анализи и коментари за Зверска Катастрофа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
23-годишен шофьор и двама тийнейджъри загинаха в жестока катастрофа в плевенското с. Лепица. Трагедията стана в полунощ на улица „Първа" в селото. В к...
Младежите, които загинаха в зверската катастрофа в Пловдив късно снощи, са били сгодени и живеели на семейни начала. Това става ясно от техните профил...
Зверска катастрофа в Пловдив отне живота на двама души. Инцидентът е станал в центъра на града, около 19 часа днес, съобщи "Фокус". Момче и момиче на...
Зверска катастрофа е станала на "Симеоновско шосе" в столицата. То бе затворено за известно време след като три автомобила буквално се размазаха един...
Спасиха живота на единствения оцелял в зверската катастрофа на магистрала "Тракия". Пострадалият мъж е настанен във Втора хирургия на Университетската...