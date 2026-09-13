Регионалният министър обвини старите шефове на АПИ
За съжаление през последните 10-15 г. повече се говореше, отколкото да се строят магистрали, каза Иван Шишков
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За съжаление през последните 10-15 г. повече се говореше, отколкото да се строят магистрали, каза Иван Шишков
Кметовете на Разлог и Банско предлагат държавата да отпуска повече пари за зимно поддържане на пътищата в планинските общини. „Част сме от Асоциацията...
Благоевград. От 1 ноември ще има денонощни дежурства на опорните пунктове при проходите Предел, Папаз чаир и Юндола. Целта е обезпечаване на пътищата...