Всичко за Занев

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Занев подписа за 3 г.

Занев подписа за 3 г.

София. Националът Петър Занев официално стана играч на "Амкар" (Перм). Левият бек премина успешно медицински прегледи и подписа за 2+1 години. Занев щ...

29 юни | 18:24
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