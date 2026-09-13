ЦСКА-София без Занев срещу Йънг Бойс
Капитанът на "червените" минава преглед днес
Следете всички новини, анализи и коментари за Занев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Капитанът на "червените" минава преглед днес
Занев и Ахмедов са изолирани
Петър Занев ще е капитан на отбора
Защитникът сменя контузения Антон Недялков
София. Националът Петър Занев официално стана играч на "Амкар" (Перм). Левият бек премина успешно медицински прегледи и подписа за 2+1 години. Занев щ...