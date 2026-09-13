Фирма ще плаща глоба за загинал работник
Монтана. Фирма „Валерон груп инжинеринг" – Бургас, ще плаща глоба за загинал работник, нает от нея за работа по водния цикъл на Монтана. Това съобщиха...
Следете всички новини, анализи и коментари за Загинал Работник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Монтана. Фирма „Валерон груп инжинеринг" – Бургас, ще плаща глоба за загинал работник, нает от нея за работа по водния цикъл на Монтана. Това съобщиха...
Монтана. 29-годишният А.И., работник по водния цикъл на Монтана, е загинал в събота в изкоп в центъра на града. Той е бил в изкопа, когато върху него...
Почина и германецът, който бил опитен, загиналият му колега се оказа новак без трудов договор
Благоевград. Мъж загина при взрив в метан станция край главен път Е-79, близо до симитлийското село Черниче. 56-годишният Благой е починал на място....