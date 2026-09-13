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Взрив уби работник

Взрив уби работник

Благоевград. Мъж загина при взрив в метан станция край главен път Е-79, близо до симитлийското село Черниче. 56-годишният Благой е починал на място....

19 декември | 16:36
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