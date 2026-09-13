Безапелационна победа на Клинтън в Южна Каролина
Бившата първа дама на САЩ Хилари Клинтън записа безапелационна победа на първичните избори в Южна Каролина за спечелване на кандидат-президентската но...
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Бившата първа дама на САЩ Хилари Клинтън записа безапелационна победа на първичните избори в Южна Каролина за спечелване на кандидат-президентската но...
Президентът на САЩ Барак Обама обяви извънредно положение в щата Южна Каролина заради наводненията, предизвикани от урагана „Хоакин", информира "Ройте...
Туристически самолет "Чесна" се е сблъскал с изтребител Ф-16, при което са загинали двама души. Инцидентът е станал в щата Южна Каролина, на 18 км. с...
Сред убитите има две деца