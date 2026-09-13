Бившият пътен шеф не възлагал поръчки на братята си, а ги одобрявал (ОБЗОР)

След 6 г. Темида реши: Батко е невинен в аферата за 120 млн. Георгиев се прекръсти след решението, вярата в БГ правосъдието го спасила 6 г. след ста...