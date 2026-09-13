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Пазарните тенденции показаха ясна връзка между политическите събития и нарастващото търсене на алтернативни инвестиции
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Пазарните тенденции показаха ясна връзка между политическите събития и нарастващото търсене на алтернативни инвестиции
Оневиняването на Батко е поредният пирон в ковчега на съдебната власт След 6-годишна съдебна епопея аферата "Батко и Братко" стигна до първата си при...
След 6 г. Темида реши: Батко е невинен в аферата за 120 млн. Георгиев се прекръсти след решението, вярата в БГ правосъдието го спасила 6 г. след ста...
Веселин Георгиев по-известен като „Батко" бе признат за невинен по обвинението, че в качеството си на длъжностно лице на Фонд „Републиканска пътна инф...
София. В Софийски градски съд тръгва делото срещу бившия шеф на „Републиканска пътна инфраструктура" Веселин Георгиев. Той е обвинен, че като шеф на Ф...
София. За пореден път беше отложено делото срещу бившия директор на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" Веселин Георгиев, предаде БНР. Заради пр...