Всичко за Веселин Георгиев

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Темида като Франкенщайн

Темида като Франкенщайн

Оневиняването на Батко е поредният пирон в ковчега на съдебната власт След 6-годишна съдебна епопея аферата "Батко и Братко" стигна до първата си при...

01 май | 5:35
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„Батко” признат за невинен

„Батко” признат за невинен

Веселин Георгиев по-известен като „Батко" бе признат за невинен по обвинението, че в качеството си на длъжностно лице на Фонд „Републиканска пътна инф...

30 април | 10:00
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Тръгва делото "Батко и братко"

Тръгва делото "Батко и братко"

София. В Софийски градски съд тръгва делото срещу бившия шеф на „Републиканска пътна инфраструктура" Веселин Георгиев. Той е обвинен, че като шеф на Ф...

13 декември | 7:51
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