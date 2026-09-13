Пеевски: Ще продължа да помагам на всички българи
Водачът на листите на ДПС във Велико Търново и Благоевград и Йордан Цонев направиха обиколка на Пазарджишки регион
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Водачът на листите на ДПС във Велико Търново и Благоевград и Йордан Цонев направиха обиколка на Пазарджишки регион
Целта на проекта е по-ефективно опазване на биоразнообразието
Буквално едно върху друго. Така учениците от Цветино, Магерово и Абланица стигат до училище всяка сутрин. Деца има дори и в багажника... точно до резе...