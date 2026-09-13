Наградиха победители в тазгодишното издание на „За хляба наш...“
Грамота и плакет за активно участие в конкурса „Рецептите на Баба“ получи Гимназията по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ в Благоевград
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Грамота и плакет за активно участие в конкурса „Рецептите на Баба“ получи Гимназията по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ в Благоевград
Учениците ще се състезават в категориите „Обреди“ и „Драматизации“ и „Млад дизайнер“ на тема „Жътва“
Благоевград. Ученически конкурс организира ръководителят на българската делегация в ЕНП Мария Габриел. Темата на надпреварата „Помощта на ЕС за развит...