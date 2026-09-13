Фирми ударно изкупуват тютюна
Тютюнджиите са готови за нови протести, ако цените са ниски Благоевград. Тютюнджиите запазват готовност за организиране на нови протести срещу нискит...
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Тютюнджиите са готови за нови протести, ако цените са ниски Благоевград. Тютюнджиите запазват готовност за организиране на нови протести срещу нискит...
Производството на тютюн на територията на страната ще се извършва единствено и само от регистрирани лица, гласят законови промени, подготвени от Минис...
София. "Има нужда от надпартийни усилия за решаване на системните проблеми на отрасъла(бел ред. тютюнопроизводството)", гласи позицията на ДПС, формул...
Благоевград. Жителите на гърменското село Долно Дряново си намериха алтернатива на тютюна. В селището от 4-5 години бавно, но сигурно чушката измества...
Кърджали. Ще настояваме в Кърджалийско да се възстанови тютюнопроизводството и да върнем родопчани към този традиционен поминък. За времето на управле...