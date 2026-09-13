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И Типсаревич идва в София

И Типсаревич идва в София

Бившият номер 8 в световната ранглиста по тенис Янко Типсаревич стана поредната звезда, която ще участва в родния ATP турнир, който ще се проведе в Со...

23 декември | 20:30
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