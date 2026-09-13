Леден удар. Термометрите замръзнаха
НИМХ обяви жълт код за студено време в цялата страна
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НИМХ обяви жълт код за студено време в цялата страна
Заради топлия въздух от Африка
Високи темпрератури
Изчезват и дезинфектантите
Два автобуса на косъм от трагедия в преспите Нова година идва с минус 15 градуса. От утре снегът отново започва да вали на парцали, а живакът в термо...