Всичко за Свети Харалампий

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Свети Харалампий е

Свети Харалампий е

На 10 февруари Православната църква почита паметта на Св. Харалампий - християнският светец-лечител и Света Валентина. Според поверието,  Св. Харалам...

10 февруари | 7:04
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