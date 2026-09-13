Светли имена черпят в деня на обичан християнски светец
Араланбей „араландисва” земята, т.е. тя се затопля и може да започне обработката й
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Араланбей „араландисва” земята, т.е. тя се затопля и може да започне обработката й
В народната традиция Св. Харалмпий пази от чумата
Рекорден брой от над 2000 буркана с мед наредиха стопани във формата на кръст в благоевградския катедрален храм „Въведение Богородично". Те бяха освет...
На 10 февруари Православната църква почита паметта на Св. Харалампий - християнският светец-лечител и Света Валентина. Според поверието, Св. Харалам...
Хасково. Пчелари от хасковски регион изпратиха няколко кашона с мед за бежанците в Харманли. Пчелният продукт беше осветен по традиция на кръст в...
Благоевград. Стотици буркани с мед бяха подредени върху няколко маси под формата на кръст в благоевградския катедрален храм „Въведение Богородично". Т...