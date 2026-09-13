МВР продава имуществото на закритата служба СОД
София. Собствениците на обекти, пазени до 31 декември от закритите полицейски служби "Сигнално-охранителна дейност" (СОД), ще могат да купят монтирани...
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София. Собствениците на обекти, пазени до 31 декември от закритите полицейски служби "Сигнално-охранителна дейност" (СОД), ще могат да купят монтирани...
Източвали МВР чрез охранителна фирма с 10-годишен договор
Димитровград. Патрулиращи полицаи от СОД отнесоха глоба от колеги за превишена скорост в куриозна ситуация. Заради високата скорост, с която се движе...
София. Загубата, която генерира звеното за сигнално-охранителната дейност в МВР до края на годината, ще е около 2 милиона лева, съобщи в парламента въ...