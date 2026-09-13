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Държавната СОД с 2 млн. загуба

Държавната СОД с 2 млн. загуба

София. Загубата, която генерира звеното за сигнално-охранителната дейност в МВР до края на годината, ще е около 2 милиона лева, съобщи в парламента въ...

25 октомври | 19:35
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