Всичко за Социални Домове

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Пивовари дариха 1,2 млн. лева

Пивовари дариха 1,2 млн. лева

София 1,2 млн. лв. инвестиции за социални дейности са направили членовете на Съюза на пивоварите през тази година. С парите са направени дарения за со...

20 ноември | 17:54
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3,9 млн. за социални домове

3,9 млн. за социални домове

Варна. Социални домове на обща стойност 3,9 млн. лв. ще изграждат във Варна. Това става възможно, след като Управляващият орган на ОП "Регионално разв...

28 януари | 6:55
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