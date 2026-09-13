Три нови жилища за хора с интелектуални затруднения пуска социалният министър
Изграждането на резидентните услуги е част от голям проект за закриване на старите домове до 2027 г.
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Изграждането на резидентните услуги е част от голям проект за закриване на старите домове до 2027 г.
Целта на тази инвестиция е да се повиши енергийната ефективност
Със средства от Министерството на труда и социалната политика.
Иска информация от Кирил Ананиев и Деница Сачева
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