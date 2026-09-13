Славейковци даряват храна на питомците на „Дай лапа"
15 ученици от кърджалийско училище посетиха приюта за животни „Дай лапа" и зарадваха четириногите не само с храна, но и със своята безрезервна любов....
Следете всички новини, анализи и коментари за Славейковци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
15 ученици от кърджалийско училище посетиха приюта за животни „Дай лапа" и зарадваха четириногите не само с храна, но и със своята безрезервна любов....
Под надслов „Нека да е лято" протече и тази година тържеството по случай завършването на учебната година за учениците от 5 до 7 клас на най-голямото в...
Софиянци впечатлени от младите журналисти