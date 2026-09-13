Ски учители в Пампорово проговориха на турски
В момента е ваканцията на децата в Турция
Следете всички новини, анализи и коментари за Ски Учители. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В момента е ваканцията на децата в Турция
Продължават да раздават безплатни защитни маски на жителите на града
53-ото Държавно първенство ще се проведе съвместно със Сдружение "Българско ски училище" На 26 март ще бъде даден старт на ежегодния национален шампи...
Сдружението на "Витошките ски и сноуборд училища" отправи днес категоричен апел към институциите да съдействат час по-скоро да се преустанови законови...