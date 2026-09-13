Пускат бюджетна кола, която може да се кара без книжка
Ще може да се зарежда от домашното захранване за 4 часа
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Ще може да се зарежда от домашното захранване за 4 часа
"Стелантис" потвърди, "че е загубил контрола върху обектите си в Русия"
Върху някои има тежести
Микробусът на Citroen предлага много трансформации и икономични двигатели Началото бе дадено през 1995 г. За 21 години от Citroen Jumpy са произведен...
Citroen C4 Cactus получи наградата "Автомобилен дизайн на 2015 г." по време на изложението в Ню Йорк. Призът, който се връчва от журито на "World Car...
Интересна модификация на компактния хечбек C1 показа Citroen - концепт с наименованието C1 Urban Ride, позициониран като всъдеход. Прототипът се отлич...
Концептът събира върхови технологии, дизайнерски решения и кристали Swarovski След като постигна впечатляващи резултати само за няколко години, Citro...
Напомпаната версия на Citroen C-Elysee, която ще върне френската марка в Световния шампионат за туристически автомобили (WTCC) през 2014 г., ще бъде п...