Симон дьо Бовоар оживява в нов роман
„Жената от Монпарнас“ е за любовта и бунтовете на прочутата писателка
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„Жената от Монпарнас“ е за любовта и бунтовете на прочутата писателка
Не играйте хазарт с бъдещето, казва великата интелектуалка
Световната търсачка Google посвещава днес заглавната си страница на 106-годишнината от рождението на Симон дьо Бовоар - великата френска писателка, из...