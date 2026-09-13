Елеонора Драгиева с топ резултат на "Самарско знаме"
Атлетката на "Берое" покри номратив за европейското до 23 години
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Атлетката на "Берое" покри номратив за европейското до 23 години
Талантливият български троен скачач Георги Цонов (вторият от ляво на дясно) взе голямата награда на турнира "Самарско знаме" в Стара Загора. Атлетът с...
Атлет №1 на България за 2014-а година Георги Иванов показа, че не е забравил как се печели състезание в тласкането на гюле. Той завърши първи на 11-ия...
Стара Загора. Известният в миналото международен турнир по лека атлетика „Самарско знаме" отново ще събере състезатели и поклонници на Царицата на спо...