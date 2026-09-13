Задължителен брак за мъжете над 30. Ето къде го искат
Настояват за нов закон
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Настояват за нов закон
Руският ансамбъл се отказа от участие на Световната купа в зала "Арена Армеец" в София, която ще се проведе от 27 до 29 май. Така нашите момичета се п...
Лана Дел Рей: Руски фанатици ще ме убият Попдивата Лана Дел Рей е сериозно притеснена за живота си! Певицата се кълне, че две руски фенки са толкова...
Шест жени трябваше да полетят днес до Луната, без да мърдат от Земята. Експериментът е на Русия и се нарича "Луна-2015". "Корабът" на дамите е наземе...
Ругаят ни, че ги опипваме, оплакват се "гларуси" Пияните туристи са най-голямата напаст по плажовете, споделиха пред "Стандарт" дългогодишни спасител...