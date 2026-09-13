Смелчага спаси деца от удавяне в рибарски мрежи
22-годишното смело момче се казва Цветалин Генов
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22-годишното смело момче се казва Цветалин Генов
Стара Загора. Над 200 м бракониерски хрилни мрежи са конфискували старозагорски инспектори от отдел "Рибарство и контрол" на Изпълнителната агенция по...
Стара Загора. Над 1 км бракониерски мрежи са конфискували старозагорските инспектори при проверки на язовирите „Копринка" и „Жребчево", съобщиха от И...