Турция с твърдо условие за споразумението с ЕС
Турция няма да прилага споразумението за реадмисия с ЕС, насочено за спиране на наплива на нелегални мигранти, ако на турците не бъде предоставена въз...
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Турция няма да прилага споразумението за реадмисия с ЕС, насочено за спиране на наплива на нелегални мигранти, ако на турците не бъде предоставена въз...
Нямаме официално уведомление за от турската страна, че се прекратява споразумението за реадмисия на бежанци Към момента нямаме официално уведомление...
Турция се въздържа от изпълнение по споразумението за реадмисия на мигранти. Аргументите са свързани с отношенията и процесите, които текат в разговор...
Действията на Анкара за прекратяване на реадмисията за бежанци са послание към Европейския съюз чрез България. Това коментира бившият генерален консул...
Твърди се, че протоколът с България не е бил ратифициран от Министерския съвет на Анкара В турските медии няма коментари, обвързващи споразумението з...
Стриктни и твърди сме, но и много внимателни, тъй като сред бежанците има и много деца, каза премиерът Миграционният натиск е факт. Затова сме тук то...
Анкара. България ще може да връща обратно в Турция имигрантите, дошли незаконно на наша територия, но не и тези, които вече са тук, след като Европей...