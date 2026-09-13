Всичко за Радослав Спасов

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Леа Иванова просълзи Москва

Леа Иванова просълзи Москва

Съдбата на Леа Иванова просълзи публиката и журито на московския кинофестивал. Филмът "Пеещите обувки" на Радослав Спасов получи специалната награда н...

02 юли | 7:15
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