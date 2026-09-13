Шестици за Азис и Филип Аврамов
"Като две капки вода" събра един милион пред екрана Почитатели на "Като две капки вода" по Нова масово се разяриха, че Азис бе ощетен от журито на шо...
Следете всички новини, анализи и коментари за Psy. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Като две капки вода" събра един милион пред екрана Почитатели на "Като две капки вода" по Нова масово се разяриха, че Азис бе ощетен от журито на шо...
Сеул. Нашумeлият с хита Gangnam style кореец Psy пусна нов хит съвместно с рап легендата Snoop Dogg. Парчето се нарича Hangover (Махмурлук), а офици...
Калифорния. Новото видео на южнокрейската звезда PSY – „Gentleman" е било изгледано за 24 часа над 10 милиона пъти в YouTube, съобщи АФП. След знамен...