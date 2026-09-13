Завист! Две велики БГ певици не могат да се гледат
Враждата е от години и е уморителна
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Враждата е от години и е уморителна
Какво стори дъщерята на една тях
Видът им през началото на века
Йоанна Драгнева и Християна Лоизу са специални гости на детския рецитал "Възрожденците"
Тейлър Суифт оглави класацията, Шакира изостана на последно място
София Борисова облича Деси Добрева, Софи Маринова и Крисия като разкрепостени принцеси Софи Маринова, Крисия, Нели Петкова и Деси Добрева - певиците...