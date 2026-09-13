Кабинетът „Петрохан“, Сорос и Съветът за мир на Тръмп
С участието си в Борда на US президента Тръмп България има историческия шанс да престане да е клакьор от миманса на геополитиката и да заеме място на...
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С участието си в Борда на US президента Тръмп България има историческия шанс да престане да е клакьор от миманса на геополитиката и да заеме място на...
Парламентът може да отхвърли искането на Делян Пеевски за осветяване на задкулисната мрежа на "Отворено общество", но показа прокситата й в политиката
Парите на Сорос (на снимката) са нежелани от Путин
Вече не Европа, а гладните хора са проблемът на Ципрас, казва Георги Ангелов Георги Ангелов, главен икономист на "Отворено общество", коментира ситуа...
За 72% от българите положението става нетърпимо