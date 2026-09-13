Гласуват самоотвод от евролистата на Сергей Станишев
Самоотвод на лидера на ПЕС Сергей Станишев от листатата на номнираните за евродепутати са гласували старозагорските социалисти на проведената общинска...
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Самоотвод на лидера на ПЕС Сергей Станишев от листатата на номнираните за евродепутати са гласували старозагорските социалисти на проведената общинска...
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Шумен. Зарязан Ромео скочи на полицай. Екшънът се разиграв шуменско село. 34-годишният отхвърлен от изгората си мъж атакувал дома й в село Тимарево. Т...