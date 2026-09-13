Горещо от МОН! Има ли решение за основното образование
След думите на министър Красимир Вълчев
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След думите на министър Красимир Вълчев
Говори просветният министър Красимир Вълчев
За времето, прекарано в училище, курсистите получават стипендия, както и удостоверение, което не е свидетелство за завършено основно образование, то о...
Забавачката - от пет години, може да бъде сезонна и домашна София. Матура и в десети клас. Това предвижда проектът за нов просветен закон. Той бе вне...