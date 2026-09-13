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Матура и в десети клас

Матура и в десети клас

Забавачката - от пет години, може да бъде сезонна и домашна София. Матура и в десети клас. Това предвижда проектът за нов просветен закон. Той бе вне...

22 ноември | 7:10
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