Отиде си легеднарен наш художник
Родом е от град Симитли
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Родом е от град Симитли
Благоевград. Талантът винаги успява, та дори да е в позицията на заврян зет. Това доказа с поредната си изложба от живопис и икони в арт салона на Рад...
Благоевград. Златна сватба ще отбележи с изложба художникът от симитлийското село Черниче Николай Кашев. Живопис, абстракции и икони, сътворени от май...
Благоевград. На най-светлия християнски празник Възкресение Христово художникът Николай Кашев представи изложба на икони, картини, боядисани и украсен...
Благоевград. Изборите са си избори, тъщите са си тъщи. Това твърдят над 30-те заврени зетьове в обявеното за „Евросело" симитлийско селище Черниче. Т...