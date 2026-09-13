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Милиони четат за Бойко в NY Times

Милиони четат за Бойко в NY Times

Изданието помести голяма статия за срещата на Джон Кери с българския премиер Под заглавие "Щатите ще помогнат на България да намали зависимостта от р...

18 януари | 7:25
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