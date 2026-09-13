Ужасът почна! "Heoxим" спря, уволняват работници
3 600 000 c ДДC на ден струва производството на завода
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3 600 000 c ДДC на ден струва производството на завода
10 екипа огнеборци потушиха огъня
Установени значителни превишения на замърсяването
Инсталация на торовия завод „Неохим" в Димитровград се подпали заради авария в четвъртък сутринта. Производственият инцидент стана в 7, 25 ч. Причина...
Пожар избухна в цех на "Неохим" в Димитровград, предава БНР. Огънят е пламнал в цех за производство на амоняк в комбината за минерални торове, неорган...
20% от един от най-големите родни производители на торове "Неохим" АД вече е собственост на австрийци. Съвместното дружество у нас на базираната в Ав...
Работи при баща си в "Неохим", купил си ауди за 2200 лева
"Неохм" АД работи на пълни обороти 13 години след приватизацията си. Всичко, което се е случило от 2000-та година до днес, изпълнителният директор инж...