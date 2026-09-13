Пращат ни SMS и когато паяк отнесе колата ни
Водачите ще получават кратко съобщение от номер 1902, че колата е на наказателен паркинг
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Водачите ще получават кратко съобщение от номер 1902, че колата е на наказателен паркинг
Паяк в Бургас вдигна за наказателен паркинг лодка. Оказва се, че плавателният съд се намирал зад Трета поликлиника в морския град и пречел на хората,...
Паяк кара автомобилите, но след това те остават "завинаги" на Центъра за градска мобилност