Министърът на енергетиката: Токът у нас е най-евтин след Полша
Днес излиза в годишен планов ремонт единият енергоблок на АЕЦ "Козлодуй", като това не оказва влияние на пазара, каза Андрей Живков
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Днес излиза в годишен планов ремонт единият енергоблок на АЕЦ "Козлодуй", като това не оказва влияние на пазара, каза Андрей Живков
Това показвало ново проучване в Обединеното кралство
Фючърсите на петрола със срок на доставка през март паднаха до най-ниското си ниво от 2003 г. насам - под 27 долара за барел. Американският лек WTI се...