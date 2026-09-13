България пак на 4-то място в Световната лига
Италия спечели бронзовия медал в Световната лига
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Италия спечели бронзовия медал в Световната лига
Варна. Волейболните ни национали заминават в неделя за финалите на Световната лига по волейбол, които ще се състоят от 17 до 21 юли в Аржентина. Новин...
Варна. Националният ни отбор по волейбол разгроми Полша с 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) гейма. Нашите спечелиха нови три точки и с тях се приближават все...
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