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32-годишен дари сърцето си

32-годишен дари сърцето си

7 трансплантации за два дни дадоха надежда за живот на няколко пациенти София. Пет трансплантации бяха направени в края на седмицата. Очаква се днес...

03 октомври | 17:30
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