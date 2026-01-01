67-годишен стана донор на двама
Мъжът е изпаднал в мозъчна смърт
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Мъжът е изпаднал в мозъчна смърт
Лекари в Лисабон са изродили успешно здраво бебе от жена, която от месеци е поддържана на изкуствено дишане след хеморагия, довела до мозъчна смърт, с...
София. Органите на 55-годишен мъж изпаднал в мозъчна смърт, бяха дарени, за да бъде спасен животът на тежко болни пациенти. Въпреки загубата, близкит...
В България около 1100 души чакат за трансплантация, като 900 от тях се нуждаят от бъбрек, другите от черен дроб, бял дроб, а един от черва. През 2010...
Бургас. Бременна в шестия месец бургазлийка получи тежък инсулт. Инцидентът е станал в петък около обяд. 34-годишната жена е била откарана в МБАЛ Бург...
58-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт, спаси три живота. Близките на бургазлийката са решили да дарят органите й за трансплантация. Донорската си...
7 трансплантации за два дни дадоха надежда за живот на няколко пациенти София. Пет трансплантации бяха направени в края на седмицата. Очаква се днес...
София. В УМБАЛ «Александровска» бяха трансплантирани успешно бъбреците, дарени от семейството на починалия от мозъчен кръвоизлив мъж в Бургас. Това е...
Бургас. Семейството на 61-годишен мъж в мозъчна смърт дари органите му за трансплантация. Това съобщиха от МБАЛ-Бургас. И уточниха, че донорът е бълга...
Варна. Мъж на 44 г. в състояние на мозъчна смърт стана донор и спаси живота на трима души. На 24 юли във варненската МБАЛ "Света Марина" роднините на...
На Ивановден става първата донорска ситуация за 2014 г.
То оцеля от 15-ата до 27-ата седмица докато майка му е на животоподдържащи системи
Сега 70% от близките отказват даряването в случай на мозъчна смърт
София. Жена изпадна в мозъчна смърт в „Пирогов", ще стане донор на четирима души. 44-годишната е докарана по спешност в болницата в петък. Лекарите са...