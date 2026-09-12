Всичко за Микрочип

Следете всички новини, анализи и коментари за Микрочип. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Любопитно Спорт
Всяко куче с чип за 40 лева

Всяко куче с чип за 40 лева

На всяко домашно куче вече задължително ще се поставя микрочип, решиха депутатите, приемайки окончателните промени в Закона за ветеринарномедицинската...

04 февруари | 19:05
0 коментара
1892