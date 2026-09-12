Ню Йорк Таймс не откри чип във ваксината
Правителството не е заложило микрочип за проследяване и наблюдение на хората
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Правителството не е заложило микрочип за проследяване и наблюдение на хората
На всяко домашно куче вече задължително ще се поставя микрочип, решиха депутатите, приемайки окончателните промени в Закона за ветеринарномедицинската...
Лозана. Седемкратният шампион от Формула 1 Михаел Шумахер може да проходи и да проговори още до края на лятото, информират световните агенции. По всяк...