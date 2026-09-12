Предсрочните избори са кошмар за малките партии
Анастас Стефанов, изследователски център "Тренд" Изказването на Бойко Борисов, че ако ГЕРБ загуби президентския вот, веднага ще насрочи предсрочни из...
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Анастас Стефанов, изследователски център "Тренд" Изказването на Бойко Борисов, че ако ГЕРБ загуби президентския вот, веднага ще насрочи предсрочни из...
София. По-малко пари да се отделят за партиите, които са останали извън парламента, предлагат депутати. Днес бе прието предложението на Волен Сидеров...
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