Ислямист вдигна на крак българските служби за сигурност
Арестуваният е роден в Бейрут, Ливан, но няма гражданство
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Арестуваният е роден в Бейрут, Ливан, но няма гражданство
Той е един от 17-те обвинени за рекордното количество от луксозната дрога
София. Задържан е един заподозрян за побоя над трима мъже от арабски произход снощи в центъра на София, съобщи БНР. Над 20 млади мъже с бръснати глави...