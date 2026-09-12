Митов скочи на ПП. Вечно недоволни левичари
Заради поредният им протест, този път за Мирослав Рашков
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Заради поредният им протест, този път за Мирослав Рашков
Не са открити доказателства за ляво и дясно мислещи хора
София. 13 август е Международен ден на леворъките хора. Средно около 10% от населението на земята използват предимно лявата си ръка, за да пишат, да с...