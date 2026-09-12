Лакът в корема за неудобен въпрос. Лавина от гняв срещу Кирил Петков
Мрежата завря срещу бившия премиер
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Мрежата завря срещу бившия премиер
Този метод обаче отстъпва по ефикасност на прикриването на устата с длан
Поставяне на изкуствени стави на лакът и глезен e новата тенденция в ортопедията, а в недалечно бъдеще ще е възможна и подмяна на прешлени. Това заяви...
След Луис Суарес още един титуляр на световното може да изгори по запис. Става въпрос за Мамаду Сако от Франция. Бранителят на "Ливърпул" прасна с лак...