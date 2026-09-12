Снимат биографичен филм за Крис Корнел
Американският актьор Джони Холидей ще играе главната роля на гръндж иконата
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Американският актьор Джони Холидей ще играе главната роля на гръндж иконата
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Питър Бърг ще режисира лентата
Пускат в продажба билетите за концерта на Крис Корнел в Пловдив днес. Тя стартира в 10 часа. Корнел ще представи едно уникално акустично шоу в Античн...
Билетите за концерта на Крис Корнел ще бъдат пуснати в продажба тази седмица, информират от Радио Тангра. Акустичното шоу в Античния театър в Пловдив...
Крис Корнел за първи път в България. Вокалистът на Soundgarden и Audioslave ще представи един уникален акустичен концерт в Античния театър в Пловдив....
Крис Корнел обяви в Twitter, че вече е започнал работа по новия си соло албум. "Ден първи от записите на новия ми соло албум. А докато това се случва...