Йоло Николов триумфира в "Бистрица Рън"
130 атлети се включиха в поредния старт от популярната верига на БФЛА
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130 атлети се включиха в поредния старт от популярната верига на БФЛА
Националите Силвия Дънекова („Европул – Бургас) и Йоло Николов („Атлет" - Мездра) спечелиха титлите от държавния шампионат по лека атлетика на 10 000...
Албена. Състезателите от СК „Атлет" Мездра Йоло Николов (на снимката) и Милка Михайлова спечелиха титлите от проведения днес в Албена държавен шампион...
Правец. Испанският атлет Серхио Санчес спечели драматично първото място при мъжете в Европейската купа на 10 000 м в Правец. 31-годишният нов шампион...
Добрич. Националите по лека атлетика Йоло Николов („Атлет"- Мездра) и Силвия Дънекова („Нови Пазар") спечелиха титлите от държавния шампионат по полум...