Дара носи половин милиард на България
4 града в спор за домакинството през 2027 г.
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4 града в спор за домакинството през 2027 г.
Смолян. Родопският славей Валя Балканска има рожден ден днес. Народната певица и любима изпълнителка на много българи навършва 72 години. Изпълнителк...
Песента на известната народна певица Валя Балканска напусна Слънчевата система. Това обявиха астрономи от НАСА . Те потвърдиха, че американският косми...
"Излел е Дельо Хайдутин" на Валя Балканска е записан в диска, носен от сондата