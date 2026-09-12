Ето ги най-икономичните хибриди
Топ 5 според експертите
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Топ 5 според експертите
Те е с фотоволтаична централа, 2 батерии и е преносима
Проблемът представлява само 0,17 ремонта на 1000 автомобила
АвтоВАЗ обяви кога ще го произвежда
Той е между велосипед и тротинетка
Хибридът чака НАП стана ясно от думите на един от основните акционери в дружеството ПФК "ЦСКА 1948" АД Юлиян Инджов. Бизнесменът заяви, че той и негов...
Победителят от първото по рода си „Екорали" в България в хибридния клас Елвис Георгиев ще се състезава в Hi-Tech Eco Mobility Rally 2015. Екоралито от...
Най-новият хибриден автомобил на Tesla - Model S P85D, отбеляза рейтинг 100 по време на тестовете си в Consumer Reports. Заради перфектния резултат, о...
Хибридът NX 300h носи безкрайно удоволствие, рискувате да ви завидят Ако някой ви каже, че хибриден автомобил не си струва, сигурно никога не карал т...
Следващият Nissan GT-R ще бъде хибрид, а формите му ще напомнят на концепцията Vision 2020, става ясно от изказване на ръководителя на спортния отдел...