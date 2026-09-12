Кои са шестте зодии, които приказват най-много
Какво казват звездите
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Какво казват звездите
Всеки може да си изказва мнението, но говоренето срещу ваксините вреди, каза генералът
Вагнер и Лудвиг Втори посрещнаха Софийската опера във Фюсен В Бавария тези дни говорят за България. Националната опера провокира феноменален интерес,...
София. С апел към всички политически лидери да ограничат публичното си говорене на тема банки се обърна Управителният съвет на Българската народна бан...