Най-дългото Граовско хоро вият на Църногорския събор
Събитието на 16 и 17 юли ще възроди родовите срещи и празниците по селата
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Събитието на 16 и 17 юли ще възроди родовите срещи и празниците по селата
С всенощно бдение в Църногорския манастир „Свети безсребреници Козма и Дамян" над брезнишкото село Гигинци ще бъде почетена паметта на св. Софроний С...
С 12-часово богослужение без прекъсване беше отбелязан тази година празникът "Успение на Пресвета Богородица" в Църногорския манастир "Св. св. Козма и...