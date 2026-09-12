Вдовица на Бенкса взриви Пловдив
Маруся иска всичко, ще продава "Златната обувка" Жестоката война за наследството на Георги Славков започна вчера в съда в Пловдив, научи "Стандарт"....
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Маруся иска всичко, ще продава "Златната обувка" Жестоката война за наследството на Георги Славков започна вчера в съда в Пловдив, научи "Стандарт"....
Пловдив. Звание "Почетен гражданин на Пловдив" получи посмъртно на днешната сесия бившият футболист Златната обувка Георги Славков. Съветниците единод...
Петър Стоянов и куп легенди изпратиха Жоро Славков
Заради него тръгнах по стадионите, скърби Стоичков
Пловдив. На 55-годишна възраст почина един от най-големите български футболисти в историята - Георги Славков, носител на Златната обувка за 1981 год...