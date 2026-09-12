Посещението на евронаблюдатели в прокуратурата се отлага
Посещението на европейските експерти в прокуратурата се отлага с няколко седмици. Това съобщиха от Министерство на правосъдието. Както вече писахме,...
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Посещението на европейските експерти в прокуратурата се отлага с няколко седмици. Това съобщиха от Министерство на правосъдието. Както вече писахме,...
От днес официално започва европейското наблюдение на прокуратурата. Експерти от Холандия, Германия, Великобритания и Испания пристигат в София на едно...
Премиери от ЕНП ни дават за пример как си пазим границите Рамо от Брюксел за съдебната реформа у нас поиска Бойко Борисов. Става въпрос за експерти о...